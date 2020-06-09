何志平刑滿出獄　送往羈留設施待遣返香港

去年在美國被判行賄罪成的香港民政事務局前局長何志平，於美國東岸時間周一（8日）（香港時間9日凌晨）在紐約刑滿出獄，但他仍正被羈留，等待遣返香港。

何志平在當地周一中午時分，從紐約大都會懲教中心被政府汽車接走。美國移民及海關執法局的資料顯示，何志平已被送到一個移民拘留所被羈留，相信是等候遣返。

何志平被指以在美國為基地的非政府組織作掩飾，賄賂乍得及烏干達政府高層官員，替中國華信能源公司爭取石油生意等商機，於2017年11月18日在美國紐約被捕。他其後被裁定7項罪名成立，包括5項違反海外反腐敗法、一項串謀洗錢罪及一項洗錢罪，去年3月被判囚3年及罰款40萬美元（約312萬港元）。由被捕、入獄至出獄，他已被美方關押近兩年七個月。何就此案的上訴申請已在3月中獲審理，但至今仍未有結果。

何志平的香港特區護照已過期，另根據法庭文件，何志平因涉及「道德敗壞」罪行，其美國簽證已被注銷，因此服刑完畢後會被驅逐出境。何已放棄就驅逐出境進行聆訊的權利，並將香港列為首選遣返地，中國則是替代遣返地。