美警殺黑人：重裝伏擊　加州憲兵非常有意殺警

美國加州聖克魯斯縣32歲空軍憲兵卡里洛（Steven Carrillo）上周六（6日）引爆土製炸彈及開槍伏擊3名警員，造成1死2傷。警方周一（8日）公布更多案件詳情，指卡里洛是非常有意殺警，他備有土製炸彈、AR-15自動步槍及其他武器犯案，行兇後試圖劫車逃走，最終由一名當地男子制服。

縣警長哈特（Jim Hart）表示，警員上周六接報本洛蒙德有白車可疑車輛出現，內有炸彈製造裝備、多枝槍械。警員到場調查時，可疑車輛駛到卡里洛的寓所附近，警員尾隨，卡里洛在山坡高處向警員開槍及投擲爆炸品，警員隨即找掩護物防守。

卡里洛其後逃脫，劫走一輛車，並試圖劫走其他車輛。卡里洛走到該區一名男子家中的後花園，要求對方交出車鑰匙，男子交出後待卡里洛轉身便制服他，卡里洛的AR-15自動步槍掉在地上。二人糾纏期間，卡里洛從褲中拿出土製炸彈，嘗試點燃但失敗，他之後取出手槍。男子成功從卡里洛手中打掉手槍，其他鄰居趕至協助制服卡里洛。

哈特指，伏擊導致38歲警長古茨維勒頭部中槍不治，另一名警員因避彈衣逃過死劫，胸部中槍、情況穩定，一名高速公路巡邏員則手部受傷。哈特透露，警方事後在附近山坡發現土製炸彈及數枝槍械，直指卡里洛可以對社區造成更多破壞，英勇制服卡里洛的男子不欲公開身份，警方計劃向他頒授獎章。