美警殺黑人：沃思堡撤暴亂指控　洛杉磯不起訴違宵禁令者

美國黑人弗洛伊德遭警員壓頸致死引發的反警暴示威持續，累計逾萬人被捕。德州沃思堡警方周一（8日）表示，決定撤銷對約50人的暴亂指控。加州洛杉磯檢方亦表明，將不會起訴因違反宵禁令或沒遵循勸喻離開而被捕的數千人。

洛杉磯市檢察官福伊爾（Mike Feuer）周一表示，其辦公室會採取非懲罰性的方法，處理因違反宵禁令或沒遵循警方勸喻離開而被捕的人士，但仍會繼續尋求起訴涉嫌趁示威搶掠、入屋偷竊、肆意破壞等其他罪行的人。洛杉磯縣檢察官萊西亦表示，不會對輕罪的個案作出起訴，但有逾60人已因在示威中涉及重罪而被控，大多是搶掠。洛杉磯警方在連日示威中，拘捕了逾3000人。

此外，德州沃思堡警方在上月31日在示威中，拘捕了數十人。警察局長克勞斯（Ed Kraus）宣布，當地所有被控暴亂罪的示威者將會收到一封信，確認當局對他們撤控。克勞斯表示：「這只是漫長旅程的一小步，我希望此舉證明，沃思堡警方已實切與社區走上改革之路。」達拉斯上周亦宣布，對數百名被捕示威者撤控。