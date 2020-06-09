拜登趁示威浪潮爭支持　單日花160萬美元賣Fb廣告

美國反警暴示威勢左右11月大選選情，美媒周一（8日）報道，民主黨總統參選人、前副總統拜登陣營近日在Facebook的競選廣告總花費高達500萬美元（約3875萬港元），單單在上周四（4日）已花了160萬美元（約1240萬港元），是總統特朗普最大單日廣告花費的3倍。分析指，全美出現廣泛而有組織的政治活動很罕見，這是競選陣營建立支持者清單的重大機會。

《紐約時報》引述Fb數據指，拜登陣營近日花在Fb的廣告費，是他參選頭10個月的廣告費總和，上周四單日花了160萬美元，遠超特朗普單日紀錄。特朗普投放最多錢在Fb賣廣告是他月前被彈劾時，而拜登此前的廣告費高峰是3月初的超級星期二初選，當時亦只花了36.5萬美元（約283萬港元）。報道指，拜登最大量投放的廣告是宣傳譴責特朗普上周在防暴警開路下步行返白宮的聯署，批評特朗普煽動白人至上主義、仇恨及暴力。

據悉，拜登陣營在Fb的廣告是全國性，並非只在關鍵州份投放，而且針對年輕選民，明顯是想收集潛在支持者的姓名、電郵地址、郵政編號、電話號碼等，只要拜登獲得新支持者的資料，日後便可呼籲他們捐款。

特朗普的競選活動因新冠肺炎疫情暫停多月，其競選團隊周一宣布特朗普將於數周內恢復「讓美國繼續強大」造勢大會，聲言活動規模之大將是拜登只能幻想的。