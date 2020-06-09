新冠肺炎︰全球封城防疫　減少5.3億人感染

新冠肺炎肆虐全球，各國封城使疫情受控。美國有大學的研究發現，封城分別令中國和美國減少2.85億宗和6000萬宗確診個案；英國一項研究則指，封城在歐洲11國合共拯救310萬人的性命。上述研究周一（8日）刊登在《自然》期刊。

美國《華盛頓郵報》報道，加州大學柏克萊分校的研究以中國、美國、法國、意大利、伊朗和南韓作為對象，指在病毒初期植根的日子，感染率每兩天增加一倍，上述國家的防疫措施合共減少5.3億人受感染。研究同時發現封城在法國和南韓的效果較佳，而停課的效果有限，但這措施是否有效需要進一步研究。

領導研究的學者項中君（Solomon Hsiang）受訪表示：「如果沒有實施這些（封城）政策，我們的4月和5月會過得非常不一樣。」他形容新冠病毒以十分罕有的驚人速度傳播，全球各國的防疫措施在短時間，拯救前所未有地多的性命。

倫敦帝國學院的研究發現，英國在封城下避免50萬人染疫，感染率減少82%。研究作者巴特（Samir Bhatt）指疫情現在只是開始，距離群體免疫仍很遙遠。

報道指上述研究均警告，在部分受疫情嚴重打擊的地方，雖然近期的新增個案減少，但疫情未見到盡頭，稍有鬆懈就會爆發下一波疫情。