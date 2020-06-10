美警殺黑人︰弗洛伊德葬禮休斯敦舉行　明州州長籲民眾默哀

美國明尼阿波利斯黑人弗洛伊德（George Floyd）的葬禮，周二（9日）中午12時在家鄉德薩斯州休斯敦讚美之泉教堂（Fountain of Praise Church）舉行。明尼蘇達州州長沃爾茲當天呼籲該州民眾，在葬禮開始時為弗洛伊德默哀8分46秒，即弗洛伊德被白人警員跪頸的時間。

據了解，弗洛伊德的葬禮以私人形式舉行，並不對外開放，約500名賓客出席，多為其家人和朋友，但也包括美國非裔浸信會牧師兼民權領袖沙普頓，和承諾會為弗洛伊德家人支付葬禮開支的重量級拳王梅韋特等。在教堂舉行的儀式後，弗洛伊德的靈柩將由警方開路前往墓地，運往休斯頓郊區下葬，讓他長眠在母親身旁。

美國民主黨總統候選人、前副總統拜登雖未出席，但葬禮上播出他早前錄製的片段。拜登向出席人士表示，美國不能夠再拒絕面對種族歧視問題，現在是時候履行種族公義，當可以為弗洛伊德討回公道之時，就是美國在種族歧視方面取得公義之時。

弗洛伊德上月25日被4名警員截查期間，遭白人警員沙文（Derek Chauvin）「跪殺」；相關片段曝光後，全美多處爆發暴力示威，至今尚未平息。涉事4名警員及後被解職及起訴，其中沙文被控一項二級謀殺、一項三級謀殺及一項二級誤殺罪名，案件已於周一（8日）提堂。