非裔男遭警員射殺惹關注　官方公開案發片段

美國爆發反警暴示威之際，新澤西州另一宗非裔男子被警察射殺的案件引起輿論關注。總檢察長辦公室周一（8日）公布多段監控短片及音訊，顯示28歲死者戈登（Maurice Gordon）被射殺前，曾在高速公路上與警員有5次交流，並在警員開槍前曾試圖搶奪警車。

美媒報道，戈登上月23日凌晨駕車駛經花園州高速公路時，曾2度因私家車沒汽油而停靠路邊，獲途經警員協助加油；其後他又因超速被警員截停，期間戈登曾向警員表示「要去一個很遠的地方」，警員確認他未酒駕後，便向他開出罰單，並告誡他小心行駛。

約3分鐘後，戈登又因超速被警察截停。一名警官要求他將車輛停靠路邊，惟戈登指私家車無法啟動，打算前往最近的車行。惟警官表明由於疫情，車行一般不開門，並要求他坐到警車後座等待拖車。其後，戈登顯得十分沮喪，欲解開安全帶離開，但被警員制止。及後，戈登更試圖進入警車駕駛座，結果與警員爆發衝突，最終被警員連開6槍殺死。

戈登家人聘請的代表律師則認為，監控顯示戈登未試圖與警察發生肢體衝突，反而是警察多次使用武力。新州總檢察長辦公室表示，案件將交由大陪審團決定是否起訴涉事警員。