涉嫌以名錶換取政府工程合約　華裔女總裁被捕

美國聯邦檢察官（8日）表示，以三藩市公共管理局前局長努魯（Mohammed Nuru）為首的貪污腐敗案，再多3名涉案人士被捕，其中包括一間工程公司的華裔女總裁江苑珊（Florence Kong）。美媒報道，江女涉嫌以勞力士名錶、現金等賄賂努魯，以取得政府工程合約，並向調查人員作假證供；江女被控作出虛假陳述，已於周一出庭應訊。

報道指，江女涉嫌早前為了取得政府工程合約，以現金向努魯行賄，並向努魯贈送價值超過4萬美元（約31.2萬港元）的勞力士名錶等禮物。聯邦探員及後突擊搜查努魯住所時，搜出該隻名錶。由於江女曾向聯邦探員否認努魯協助過她取得合約，目前被控作出虛假陳述罪。

另外2名涉案人士均是前公務員。其中，努魯的女友蘇尼加（Sandra Zuniga）曾擔任市長辦公室社區服務總監，她涉嫌為努魯收取現金和支票賄款，並用賄款為男友供樓及支付費用，因而被控串謀洗黑錢；另一名被捕人士埃爾南德斯（Balmore Hernandez）則是三藩市公務局前員工，後出任某工程公司行政總裁。案情指，他曾為努魯免費提供建材以興建度假屋，並要求對方在其公司投標時提供協助，目前靴南迪斯已被控行賄罪。