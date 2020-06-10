新冠肺炎︰延遲逾月　比亞迪終獲華府批出N95生產許可

美國疾病預防及控制中心轄下的國家職業安全衞生研究所（NIOSH）周一（8日）公布，已向獲「股神」巴菲特持股的中國電動車龍頭企業比亞迪，發出N95口罩的生產許可。比亞迪原已與加州簽訂了價值10億美元（約78億港元）的急用口罩合約，但一度因華府未批出許可而有告吹風險，最終延遲了一個多月。

新冠肺炎疫情蔓延下，美國N95口罩供應短缺，比亞迪乘時進軍口罩市場，並與加州、華盛頓州政府及軟銀集團等買家簽訂大額合約，未料卻遲遲未獲華府批出生產許可。《華爾街日報》周二（9日）報道，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）早於4月已與比亞迪簽下口罩合約，但合約缺乏透明度，加上因未獲許可而多番延遲，導致質疑聲不絕。

據報，加州在簽署合約時已預付了近5億美元（約39億港元）訂金，但由於比亞迪獲得監管部門認證，該合約兩次延期。在與加州簽訂的最新版本合約中，周五（12日）是比亞迪拿到NIOSH認證的最後期限；最終比亞迪在周日（7日）取得許可，可繼續按合約出口N95。

比亞迪北美業務負責人李珂（Stella Li）上周曾表示，比亞迪之所以未能通過第一次工廠審查，是因為公司未有提交正確的文件，同時低估了華府監管流程的嚴格程度。比亞迪周一表示對消息不予置評。美國食品及藥物管理局（FDA）早前曾指，部分進口的N95口罩性能低於標準，決定撤回60多間中國製造商向美國出口N95口罩的許可。