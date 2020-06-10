美警殺黑人：巴爾為特朗普辯護　稱有必要出動國民警衛隊

巴爾指派出聯邦執法人員和國民警衛軍是必要之舉。

美國黑人弗洛伊德遭警察跪頸致死，引起全國示威浪潮，總統特朗普早前在首都華盛頓派出聯邦執法人員和國民警衛軍，引發外界爭議。司法部長巴爾周二（9日）為特朗普辯護稱，由於華盛頓的騷亂陷入前所未有的危險水平，因此有必要派出聯邦執法人員和國民警衛軍。

華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）上周五（5日）致信特朗普，要求將聯邦執法人員和國民警衛軍從當地撤走。特朗普周日（7日）宣布撤走國民警衛軍。巴爾周二致信鮑澤，信函指出，電視畫面呈現的示威片段顯示，華盛頓當時正處在失控的邊緣，當局遂從其他聯邦執法機構調派警力，形容這次行動為「臨時應對升級的安全危機」。巴爾又指，當示威危及政府運作時，總統不會袖手旁觀。

華盛頓警方早前在白宮附近清場，為特朗普步行往教堂拍照開路而遭外界抨擊。巴爾周日（7日）受訪時表示，公園警察想在白宮周圍建立更大的安全範圍，因此才要清場，強調此舉並非為特朗普開路。

另外，華盛頓議會日前通過改革警隊的法案，未來將禁止警員使用催淚彈和橡膠子彈，並禁止僱用遭其他警局革職的警員。紐約州周二擬廢除警察紀律記錄保密法，允許公眾查閱警員過往的執法記錄，預計法案將於未來數日通過。