首名非裔空軍參謀長　參議院一致通過提名

美國黑人弗洛伊德之死，掀起對種族問題關注之際，美國參議院周二（9日）一致投票通過，由非裔的太平洋空軍司令布朗（Charles Brown）出任空軍參謀長，成為美國史上首位黑人擔任此職務。

副總統彭斯當日罕有出席參議院，主持人事任命表決，最終參議院以98票贊成、0票反對，通過布朗出任空軍參謀長。彭斯形容是歷史時刻；總統特朗普在Twitter發文指這是美國歷史的一天。

布朗是戰機機師，擁有超過2900小時的飛行時數，其中包括130小時戰鬥經驗。全國爆發反警暴、反種族歧視示威，布朗上周五（5日）發布影片，指自己黑人的身份而在軍隊遭到歧視，說：「我通常是中隊唯一的非裔美國人人；作為高級官員，我也是房內唯一的非裔美國人。」他亦盼望，今次的任命能為美國存在幾個世紀的種族主義帶來正面改變，強調會改善當前局面。

另一方面，美國海軍周二表示，海軍已禁止所有海軍設施、船隻、飛機、潛艇的公共空間懸掛，在南北戰爭的南方「美利堅聯盟國國旗」。弗洛伊德死後，南部很多官員已下令拆除有關美利堅邦聯的紀念碑等物品，惟有南部人亦以邦聯旗為榮，以紀念南北戰爭時陣亡的士兵。