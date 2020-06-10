參議院報告批華府　監管中國電訊商不力

美國參議院常設調查委員會周二（9日）發表報告，指摘美國政府放任中國電訊公司進入美國，近20年來卻未有適當監管。委員會又要求美國聯邦通訊委員會（FCC）盡快決定，是否撤銷3間中國電訊公司在美國的營運權。

該報告批評，美國政府近20年來對中國電訊公司在美國的營運，幾乎沒有任何監管，又歸咎於FCC與負責的電訊團隊，對中國電信（美洲）、中國聯通（美洲）、太平洋網絡等公司監管不力，其中電訊團隊自2002年成立以來鮮與這些公司接觸。

常設調查委員會主席兼共和黨籍參議員波特曼（Rob Portman）表示：「在保護美國通訊網絡的完整性，及應對來自中國的國安風險等方面，聯邦機構的作為甚少。」該委員會的民主黨代表卡珀（Tom Carper）則指，該報告揭示美國過去如何讓中國政府擁有的企業，在當地電訊業立足，但美國電訊公司要打入中國市場，卻面對巨大的障礙。

FCC發言人回應表示，期待審閱有關報告。FCC近來打算撤銷中國電信（美洲）、中國聯通（美洲）等在美國的營運權，中國電信周一（8日）發聲明回應，否定其威脅美國國安的指控，要求FCC讓該公司繼續在美國提供國際電信服務。