美擬建破冰船艦隊　與中俄搶極地資源

美國總統特朗普周二（9日）發出備忘錄，下令60天內制訂組建破冰船艦隊及支援基地的計劃，保護美方在北極及南極的國家利益，與中國及俄羅斯爭奪極地資源。備忘錄要求艦隊2029年前服役，並提出探討建造核動力及配備防禦武器的破冰船。

特朗普向國務院、國防部、商務部、能源部、國土安全部發出備忘錄，指美國需要發展及執行極地安全破冰船艦隊採購項目，艦隊包括3艘重型極地安全巡邏艦，以及一款基於全系列國家及經濟安全任務的中型極地安全巡邏艦，執行資源開發和維護海底電纜等任務。研究將確定破冰船的最佳數量，確保美方在兩極的持續存在。

美國現時只有一艘重型破冰船及一艘中型破冰船，分別是北極星號及希利號，它們預計2029年退役，其中北極星號已服役44年。備忘錄指示相關部門在艦隊建成前，識別出可租用及購買的外國破冰船，縮窄美方破冰船數量與別國的差距。俄羅斯擁有全球規模最大的破冰船艦隊，數量達40艘，更是唯一具備核動力破冰船的國家。

備忘錄提出為破冰船艦隊尋找本土及海外基地各兩個，並評估在適當情況下，海岸防衞隊與國防部、盟友及合作夥伴共同分擔的可能性，而國務院則與國土安全部識別出具備建造破冰船技術及能力的合作夥伴國家。海岸防衞隊早已計劃建造3艘重型及3艘中型破冰船，預計首艦2024年服役，今次勢加快該項目進度及擴大規模。

氣候變化令北極冰層融化，區內航道開通加上當地礦物資源豐富，北極近年成為大國的角力場，特朗普去年曾有意向丹麥購入通往北極的門戶格陵蘭。綠色和平批評，特朗普政府面對新冠肺炎疫情及國內示威浪潮時，仍尋找利用氣候危機的新方法。

此外，極地軍事專家、美國維珍尼亞理工大學政治學助理教授埃維（Paul Avey）認為，應對中俄在極地對美國挑戰的最好方法，是集中處理東歐及西太平洋的議題。