美警殺黑人：再有黑人疑遭警暴致死　片段曝光

美國反警暴示威浪潮持續之際，路易斯安那州再有黑人疑遭警暴致死事件曝光。什里夫波特一名黑人男子遭4名警員以警棍和電槍制服，送院後不治，事發片段近日流出。警方周一（8日）表示，涉事警員已全部停職等待調查結果。

事發於4月5日，目擊者拍下一段長4分半的片段，顯示4名警員當時圍毆躺在地上的44歲黑人麥格洛芬（Tommie Dale McGlothen），至少一名警員多次拳打他，另一名警員則用警棍毆打，期間有人稱警員用電搶。警員其後將麥格洛芬反手銬住，並將他推到警車前，他的頭部一度撞到引擎蓋。

警方表示，麥格洛芬阻塞行車道和跟蹤他人入屋，並與屋主搏鬥。警員到場時發現，麥格洛芬當時語無倫次地喃喃自語，並展現妄想症和情緒失控的症狀，於是用電槍和警棍制服他。什里夫波特警長雷蒙德（Ben Raymond）表示，已將調查報告交給當地檢察官，州警察亦正審視案件。

法醫托馬（Todd Thoma）表示，麥格洛芬屍體上有多處鈍器傷口，應是和警員及其他人打鬥時留下，但均非致命傷，真正死因是興奮性精神錯亂和潛在心臟病。但托馬指出，麥格洛芬當時被留在警車後座長達48分鐘，期間無人理會，之後才被發現無反應及呼吸，若警員能及時提供治療，他便可避免死亡。