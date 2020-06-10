美警殺黑人：推示威者落地　紐約警遭檢控

美國警方處理反警暴示威手法再起爭議，紐約市一名警員上月29日在布魯克林區清場時，粗暴推跌一名女示威者，導致對方腦震盪。涉事警員周二（9日）投案，被控襲擊、故意損壞財物、騷擾及威脅的罪名，是紐約市首位因處理示威被刑事檢控的警員，罪成最高監禁1年及罰款1000美元（約7800港元）。

事發當日，28歲警員丹達賴阿（Vincent D'Andraia）在路中心驅趕示威者，被途人拍到咒罵並拍走20歲女示威者扎耶爾（Dounya Zayer）的電話，之後更雙手大力推跌對方。扎耶爾頭部撞落地面，她事後投訴頭部及背部持續出現痛楚，更癲癇發作及腦震盪，需要送院治理；紐約市警方事後把丹達賴阿停職停薪。

紐約市巡警福利協會質疑案件屬於政治檢控，協會主席奧馬拉（Mike O'Meara）表示，當地警方每年與民眾接觸達3.75億次，絕大部分都是正面，不滿州議員及傳媒詆毀警隊。他表示：「停止看待我們為動物及流氓，開始尊重我們」。

紐約州議會周二廢除警察紀律紀錄保密法，公眾今後可查閱警員過往紀律的紀錄。首都華盛頓市議會同日通過改革警隊法案，禁止使用催淚彈、橡膠子彈及胡椒噴霧，不得以頸鎖的方式制服疑犯，並禁止僱用遭其他警隊革職的警員。