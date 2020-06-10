美警殺黑人：涉種族歧視　HBO將《亂世佳人》下架

美國黑人弗洛伊德遭警暴致死，引發全國反種族歧視示威浪潮。經典電影《亂世佳人》亦因劇情被指美化奴隸制，近日遭受抨擊。視頻串流平台HBO Max周二（9日）宣布，暫時將該電影下架。

HBO發聲明表示，《亂世佳人》部分內容含種族歧視成分，又指這些內容無論何時都是錯誤，亦違反公司價值觀，若繼續讓影片在平台放映且不加以解釋及批判，則屬不負責任。

《亂世佳人》攝於1939年，內容講述19世紀60至70年代南北內戰和重建時期的愛情故事，影片中囊括8項奧斯卡大獎，當中黑人女僕演員麥克丹尼爾（Hattie McDaniel）更憑此片，成為史上首位獲奧斯卡的黑人演員。但該片在上映之初就引發不少爭議，有黑人民權組織更譴責麥克丹尼爾接演的角色醜化黑人。

奧斯卡影片《被奪走的12年》的黑人編劇烈尼（John Ridley）周一（8日）亦呼籲將《亂世佳人》下架，他指影片歌頌名內戰前擁護奴隸制的南方地區，忽略奴隸制的恐怖，展現對有色人種的刻板印象。