兩姊弟失蹤9個月　末日論信徒夫婦家發現人體殘肢

美國警方周二在愛達荷州一名男子家中發現人體殘肢，將該男子拘捕。早前警方已調查他新婚妻子的2名子女失蹤案件，據指夫婦2人信奉末日論，而他們各自因前夫及前妻的死亡案件受查，令案件撲朔迷離。

弗里蒙特縣警局指被捕的是戴貝爾（Chad Daybell），他涉嫌隱藏及銷毀證據，現被扣留。戴貝爾妻子洛麗（Lori Vallow Daybell）育有2名子女，包括7歲男童的喬舒亞（Joshua "JJ" Vallow）和其17歲姐姐瑞安（Tylee Ryan），但2人自去年9月起失蹤。

2人的親戚報案，警方調查，但戴貝爾和洛麗曾給假口供，聲稱孩子去朋友家留宿，其後兩人悄悄離開愛達荷州，移居到夏威夷。2人不只與2名孩子失蹤有關，還因涉各自的前夫、前妻死亡案件受調查。

洛麗的前夫瓦洛（Charles Vallow）指他當時發現洛麗相信自己是末日論神明的使者，怕自己被疫，於是提出離婚。瓦洛去年夏天於鳳鳳城被洛麗的兄弟槍殺，兇手同年年底因肺部出現血栓死亡，洛麗在前夫死後搬到愛達荷州。警方較早前已按遺棄兒童和阻礙調查罪起訴洛麗，她否認控罪。

戴貝爾聲稱前妻塔米在去年10月於睡夢中自然離世，戴貝爾不久後即跟洛麗結婚，令當局懷疑。當局起出洛麗屍體驗屍，但未有結果。