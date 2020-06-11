俄4轟炸機闖防空識別區　美F22攔截

美軍F22隱形戰機（下）攔截俄軍圖95戰略轟炸機（上）。

美國與俄羅斯繼續展開「轟炸機角力」，俄軍4架戰略轟炸機周三（10日）飛入美國阿拉斯加州防空識別區，美軍派出F22隱形戰機攔截及驅離，雙方沒有擦槍走火。外界相信，俄方此舉是回應美軍轟炸機，近日遠赴北歐及黑海演習。

北美空防司令部表示，俄機分批飛入阿拉斯加州防空識別區，首批由兩架圖95戰略轟炸機、兩架蘇35戰機及一架A50空中預警機組成，最近距離阿拉斯加州海岸37公里；另一批由兩架圖95及一架A50組成，它們一度與阿拉斯加州海岸相距59公里。在KC135空中加油機及E3空中預警機支援下，美軍F22兩度攔截俄機。

北美空防司令部續指，俄機全程在國際空域飛行，沒有闖入美國領空，而今次攔截多架俄機的行動，展示美軍部隊的戰備狀態，以及有能力全天候捍衞國土。

俄羅斯國防部同日證實，轟炸機從楚科奇自治區及阿穆爾州地區出發，前往楚科奇海、白令海、鄂霍次克海及北太平洋的國際水域巡航，整個飛行任務長達11小時，期間遇上美軍F22。國防部指軍機嚴格遵守國際規則，沒有侵犯別國領空。

此外，俄羅斯國防部指美軍戰略轟炸機上月5度在俄國邊境附近飛行。美軍上月29日派出兩架B1B轟炸機，前往歐洲及黑海地區執行長程戰略轟炸機特遣隊任務，在黑海上空遭俄軍戰機攔截；同月20日，兩架B1B飛往瑞典及挪威演習。