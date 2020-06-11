美警殺黑人：弗洛伊德弟弟出席證會　呼籲議員阻悲劇重演

遭美國明尼蘇達州警察「跪殺」的黑人弗洛伊德（George Floyd）落葬翌日，其弟弟菲隆尼斯（Philonise Floyd）出席眾議院司法委員會的聽證會，呼籲議員們做實事，讓發生在弗洛伊德身上的類似悲劇不再重演。

強忍淚水的菲隆尼斯周三（10日）在聽證會上向議員們表示：「我今日在這裏請求你令它停止，令苦楚停止。」他表示，希望哥哥「不止是另一張印在T恤上的臉龐，不止是一張不停加長的名單中的另一個名字」。菲隆尼斯向議員們說：「在街上遊行的人們告訴你們，夠了就是夠了，成為這個國家、這個世界需要的領袖，做正確的事。」

菲隆尼斯憶述，弗洛伊德生前的熱愛助人，是個和善的大塊頭。他描述拍得弗洛伊德警員跪着的片段中，弗洛伊德態度溫和，沒有反抗，求饒命時還稱對方做「長官（sir）」；菲隆尼斯稱，自己看着片段時的痛苦難以言喻。

菲隆尼斯呼籲議員作出必要的改變，讓執法人員「成為解決問題的辦法，而非問題本身」，讓他們為做錯事負責，教導他們以同理心和尊重對待別人，教導他們何謂必要武力、致命武力只有在生命受威脅時才能使用。菲隆尼斯告訴議員：「人民選你們出來為他們說話，作積極的改變，喬治（弗洛伊德）這名字有其意義，你們今天也有機會讓自己的名字變得有意義。」