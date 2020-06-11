北韓警告美國：想總統選舉成功就「閉嘴」

南北韓關係緊張之際，北韓外交官員周四（11日）將矛頭指向華府，稱美國沒有資格評論兩韓事務，又指美國如果想有一個成功的總統選舉，華府最好閉嘴。

北韓周二（9日）以南韓縱容脫北者散布反朝傳單為由，宣布切斷兩國通訊，並把「對韓工作」全面轉換為「對敵工作」，更揚言反制。美國國務院同日發聲明，直指對北韓近期的舉動感失望。

北韓外務省北美局局長權正根周四回應美方的評論時稱，兩韓關係完全是朝鮮民族內部問題，任何人都無權說三道四、指手畫腳。他又抨擊美國總是採取雙重姿態，要是南北韓關係有進展，就倍感妒忌，執意想要阻止；要是兩韓關係惡化，就裝出擔憂的樣子，「我們對此已經看膩了」。

權正根又指，美國所說的「失望」，怎能比得上北韓這兩年來，因美國和南韓接二連三地背叛和挑釁，而感到的極度失望和憤怒。

權正根警告，目前美國政局比任何時候複雜，卻不管自家事，反而干涉人家，胡亂地吐出妄言，「這將會招致難以承擔的壞結果」；他又指「美國不願遭受可怕的事情，就最好是閉上嘴巴，先管好自家慘況，這不僅符合美國利益，而且有益於即將到來的總統選舉。」