美警殺黑人：亞馬遜禁警使用面容技術一年　免針對示威者

美國黑人弗洛伊德遭警暴致死掀起全國示威浪潮之際，網上零售巨頭亞馬遜（Amazon）周三（10日）宣布，將禁止警察使用旗下的面容識別軟件一年。另外，案件中涉事的一名前警員日前在交付75萬美元（約585萬港元）有條件保釋金後獲釋放。

亞馬遜的面容識別技術過去兩年已引發不當逮捕風險的爭議，現時不少人擔憂警方使用這項技術拘捕示威者。亞馬遜發聲明稱，希望這一年的禁令能讓國會有足夠時間實施合適的規定，若有需要，公司將隨時提供協助。

此外，在弗洛伊德案中遭拘捕的其中一名前警員萊恩（Thomas Lane），周三從明尼蘇達州翰勒平縣保釋。萊恩的保釋金有部分來自一個籌款網站，該網站發起人認為萊恩事發時已盡全力救弗洛伊德，亦不滿萊恩的保釋金額過高，因此為他籌錢保釋，但未透露具體籌到的金額。其他3名涉事的前警員仍被拘留。

明尼阿波利斯市警長局長阿拉東多（Medaria Arradondo）周三表示，將退出與警察公會的合約談判，將邀請專家全面評估合約，然後再重新訂立合約，提高警隊透明度和彈性，達到真正改革的效果。