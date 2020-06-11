美警殺黑人：以南方將領命名軍事基地　特朗普拒改名

全國反警暴及反種族歧視的示威者，將怒火轉移至內戰時期的南方邦聯，維珍尼亞州里士滿的美利堅邦聯總統戴維斯（Jefferson Davis）銅像被示威者拆除。此外，國內不少團體要求，重新命名10個以南方將領命名的軍事基地。總統特朗普周三表明不考慮改名，形容以南方將領命名的軍事基地是「美國遺產的一部分」，並是美國勝利和自由的一部分。

國防部長埃斯珀及陸軍部長麥卡錫持開放態度，較早前表明會就軍事基地改名一事進行兩黨討論。不過，特朗普表態拒絕為基地更名，周三在Twitter指，美國在這些基地培訓及部署的士兵，贏得了兩次世界大戰，因此華府不會考慮為這些「壯麗及聞名的軍事設施」改名。他說：「作為最偉大的國家，我們的歷史絕不被篡改。向軍隊致敬！」

另外，美國全國運動汽車競賽協會（NASCAR）周三宣布，禁止所有賽事及場所展示在南北戰爭期時、主持奴隸制的邦聯旗。NASCAR在聲明中表示，旗幟違背了向觀眾、車手及整個行業提供包容環境的承諾。

賽事唯一的黑人職業車手華萊士（Bubba Wallac），早前在亞特蘭大的比賽中穿着寫有「我無法呼吸」的黑色T恤，曾表示下一步要除去邦聯旗。南方邦聯在內戰時期支持奴隸制度，與其相關的人物和痕迹被指帶有種族仇恨色彩。