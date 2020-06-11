白宮圖阻博爾頓出新書　代表律師強調如期出版

美國前國家安全顧問博爾頓計劃出版新書，披露在白宮工作經歷，惟白宮嘗試阻礙出書，指書中的手稿含有機密內容，或構成安全風險。博爾頓的律師周三（10日）指控白宮試圖以不公平方式阻礙，又強調新書將於本月23日如期出版。

白宮法律副顧問艾森伯格（John Eisenberg）較早前致函博爾頓律師庫珀（Charles Cooper）表示，博爾頓以《事發的房間》（The Room Where It Happened）為題的新書仍然存在機密內容。艾森伯格又指博爾頓簽署保密協議，應該要知悉披露未經授權的機密信息，或會被外國勢力利用，因此嚴重危害國家安全。

庫珀在《華爾街日報》撰文批評，白宮律師推慢程序，在於「總統特朗普不想博爾頓出書」。庫珀又指，白宮顯然以國家安全為藉口審查博爾頓，侵犯他在極度關乎公眾利益的事件上發言的憲法權利。

庫珀強調，華府的圖謀不會成功，新書將於本月23日出版。他又指，博爾頓早前已經按照國家安全會議（NSC）高級主任奈特（Ellen Knight）要求修改內容，但新版本遲遲未獲批准。