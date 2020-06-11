美警殺黑人：水牛城成立新小隊　停拘捕非暴力罪行

美國紐約州水牛城兩名警員早前驅散反警暴示威者時，推跌75歲社運人士古吉諾（Martin Gugino）令他頭破血流，警員事後停職調查。水牛城市長布朗（Byron Brown）周三（10日）宣布，將會成立新小隊取代涉事警員所屬的「緊急應變部隊」。

對於要求改革警隊的呼聲日益增加，布朗近日與社區領袖及社運人士討論多天後，決定將成立命為「公共保護隊」（Public Protection Unit）的新小隊，亦宣布停止拘捕部分涉及輕微及非暴力的罪行，例如藏有大麻罪，並讓公眾更易看到警員隨身鏡頭的片段。

布朗在記者會表示，會將水牛城的管轄由執法轉向修復模式，促進社區聯繫、公民參與以及結束黑人捲入犯罪及監禁的循環，並強調上述的決定是令水牛城變成具包容及公正的「關鍵第一步」。

另一方面，明尼阿波利斯市警長局長阿拉東多（Medaria Arradondo）周三表示，將退出與警察公會的合約談判，將邀請專家全面評估合約，然後再重新訂立合約，提高警隊透明度和彈性，達到真正改革的效果。白宮發言人麥克納尼則指，總統特朗普花10日研究警隊改革問題，政府就有關建議作最後修訂，期望在數天內正式公布。