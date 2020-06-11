美警殺黑人︰哥倫布像受破壞　遭「斬首」披國旗點火

美國反警暴示威持續，發現美洲新大陸的航海家哥倫布雕像亦成為破壞目標。多地示威者視哥倫布為種族壓迫者，有人在雕像基座噴上「哥倫布象徵種族清洗」字句，更有人把雕像斬首、披上美國國旗後點火焚燒及扔入湖中。有參與破壞的原住民指，種族主義已影響黑人及原住民。

維珍尼亞州首府里士滿數十名示威者周二（9日）晚在伯德公園聚集，以繩索拉倒哥倫布銅像，並在基座噴上「哥倫布象徵種族清洗」字句。示威者把美國國旗披在銅像上方後點火，然後扔入湖中；示威者亦在岸邊放下一張海報，象徵種族主義已死，附有「我不會想念你」的字句。當時沒有警員在場，但有警方直升機在上空盤旋。有原住民承認參與破壞，以示與反警暴示威者團結一致。

麻省波士頓警方周三（10日）凌晨零時30分接報，有人刑事毀壞公園內一座哥倫布像，到場後發現雕像頭部已失去，地上滿布碎片，但現場不見破壞人士蹤影，警方呼籲目擊者提供線索。在明尼蘇達州首府聖保羅巿，包括原住民維權組織在內的示威者預先通知執法部門後，同日下午5時齊集於哥倫布銅像附近，用繩索將銅像扯下。

長期以來，主流歷史把意大利航海家哥倫布描繪成「為美洲大陸帶去歐洲文明」的人物，紀念哥倫布於1492年發現美洲大陸的聯邦法定節日「哥倫布日」，定於每年10月12日。但有部分史家指出，哥倫布雖有發現新大陸的貢獻，同樣留下「讓美洲原住民淪為歐洲殖民者奴隸」的污點。