美參議員提《台灣防衞法》草案　維持美軍阻陸武統能力

美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）周四（11日）在社交媒體透露，他周三（10日）已提出《台灣防衞法》（Taiwan Defense Act）草案，以確保美國履行台灣關係法義務，維持美軍阻止中國大陸武力攻台的能力，遏止中國「帝國主義」，並捍衞美方切身利益及夥伴。

據報道，《台灣防衞法》的立法目的，是維持美軍阻止大陸武統台灣與其他目的，造成「既成事實」的能力。草案定義的「既成事實」（fait accompli）是指，大陸在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或要付出高昂成本。

草案強調，如大陸與台灣統一，特別是採取武統方式時，美國維護自由開放印太區域的能力將受到嚴重損害。又指美國自1979年來一直依循《台灣關係法》，2020年國防授權法也重申《台灣關係法》和「六項保證」是美台關係基石；基於執行《台灣關係法》，美國須維持阻止中國對台造成「既成事實」的能力。

草案要求，美國國防部長從2021到2026年期間，每年4月30日前須向國會軍事委員會提交一份國防部提升能力進度報告，說明美軍阻止中國對台灣執行「既成事實」的能力評估，包括對美國核武力對中國武力攻台威嚇能力的評估。

霍利指出，台灣是印太自由開放的關鍵，如大陸被允許奪取對台控制權，將隨即準備統治該區域，這不但對美國亞太盟邦與夥伴，也對在台灣工作的美國民眾的生活和生計構成無法接受的威脅。他強調，美方絕不能允許這樣的情況發生。