加媒揭商鵬飛兩度向中國銀行借貸　於倫敦置業

中國與加拿大的關係因中國科技巨企華為而變得緊張，加拿大傳媒周四（11日）披露，外長商鵬飛早年在英國任職一間國際建築工程公司時，曾向倫敦的中國銀行貸款，在當地購入2個物業。商鵬飛回應指，涉事物業已向加拿大政府申報。有反對聲音指，商鵬飛在中加關係不穩時因上述貸款出現個人財政弱點。

《全球郵報》報道，商鵬飛於2015年當選國會議員，在英國一間建築及工程跨國企業任職高層。他於2009年及2015年分別在倫敦買入兩個單位，並向倫敦中國銀行貸款68.3萬加元（約388.4萬港元）及110萬加元（約625.6萬港元），還款期是30年，第二個單位已出租。

商鵬飛的聲明指，他當時持臨時工作簽證到英國，只有少數銀行願意向持此類簽證的人士批出貸款，中國銀行是其中一間提供超過20年樓宇按揭的銀行，強調任何貸款都與他擔任公職人員無關。他亦向政府申報過上述物業。國會下議院中加關係特別委員會的保守黨議員格努伊斯（Garnett Genius）表示，內閣成員與中國國有銀行有私人金錢瓜葛是非常危險的事。