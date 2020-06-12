共和黨大會移師佛州　將提名特朗普選總統

美國共和黨全國委員會周四（11日）宣布，8月24日的全國代表大會將改於佛羅里達州杰克遜維爾舉行，屆時會確認總統特朗普的共和黨總統候選人提名，特朗普會發表演說。

共和黨原定在南卡羅萊納州夏洛特舉行全國代表大會，但該州的民主黨籍州長科珀（Roy Cooper）不肯放寬新冠肺炎防疫措施，特朗普威脅要改場地。全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）表示，共和黨將在杰克遜維爾慶祝這重要場合，稱佛州不只是特朗普心中有特別地位，對他贏得今屆大選亦很重要；杰克遜維爾的共和黨籍市長歡迎決定。

特朗普將於下周五（19日）恢復拉票集會，首站是俄克拉荷馬州塔爾薩，當日適逢慶祝黑人奴隸解放的六月節，塔爾薩亦發生過種族騷亂事件。在1921年，大量塔爾薩白人破壞當地黑人的店舖和住所，事件被視為美國史上最嚴重的種族暴力事件。外界批評活動的時間及選址是侮辱因警暴致死的黑人弗洛伊德。

特朗普競選團隊周四要求報名出席競選活動的人士，需同意參與活動有接觸新冠病毒風險，一旦染病不可向競選團隊和活動場地提出訴訟。