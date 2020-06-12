美警殺黑人：西雅圖示威者設自治區　特朗普斥恐怖主義

美國華盛頓州西雅圖的反警暴示威愈演愈烈，經過連場警民衝突後，當地警方撤出其中一個警區，數百名示威者佔領市中心6個街區並建立自治區。總統特朗普斥責這是本土恐怖分子所為，揚言地方政府不奪回街區，聯邦政府將介入。

西雅圖警方周一（8日）撤出東部警區後，示威者建立「國會山莊自治區」，希望展示社區沒有警隊如何運作，民眾可在上址免費取得供應品及食物，區內道路的地面塗上「黑人生命很重要」的英文字句。警方指除回應來自「自治區」的緊急求助電話，其餘時間不會進入該區，有示威者則持槍守護「自治區」。

曾揚言出兵平亂的特朗普，周四（11日）在社交網指「本土恐怖分子已佔領西雅圖，該市當然是由激進左翼民主黨管理」。他更點名華盛頓州州長英斯利及西雅圖市長德坎（Jenny Durkan），要求他們立即重奪西雅圖：「如果你們不這樣做，我將會出手。這不是遊戲，必須立即制止這些醜惡的無政府主義者。」

特朗普受訪時再談及此事，聲言不會讓無政府主義者佔領西雅圖，形容德坎的處理手法是可悲，又要求英斯利派國民警衞軍恢復該市秩序。不過，德坎反駁指民眾有權挑戰政權，並認為示威者是愛國分子而非恐怖分子。她表示：「我們不需要包括總統在內任何人，試圖進一步散布分裂、不信任及錯誤資訊。」

不過，西雅圖警察局長貝斯特（Carmen Best）周四表示，撤出東部警區警局並非她的決定，更在沒有提供證據的情況下，聲稱示威者向「自治區」內的商店索取保護費，但其後承認這是社交網流傳的消息，暫未有人向警方正式報案。