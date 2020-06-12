蓬佩奧去信眾議院　稱國務院前監察長行事怪異丟職

美國國務院前監察總長利尼克疑因調查國務卿蓬佩奧公器私用而丟職，蓬佩奧及副國務卿比甘近日分別去信國會眾議院外交事務委員會，聲稱蓬佩奧當時不知利尼克調查他公器私用，否認因此事炒對方。

美媒周四（11日）披露取得的3封信件內容，兩封來自蓬佩奧，一封來自比甘。蓬佩奧否認無故辭退利尼克，反指對方行事古怪，已多月無法勝任工作，他需要的是一個可每日工作改善國務院運作及效率的監察總長，並指國務次卿布拉特奧（Brian Bulatao）可就此事於本月22日或23日向外交事務委員會作供。

蓬佩奧續指，是他建議總統特朗普辭退利尼克，而民主黨人直指這是個人及政治決定。他否認是想隱瞞不當行為來誤導公眾，聲稱當時不知利尼克正調查他，所以無可能因此事報復對方。

外交事務委員會正調查此事，利尼克早前已作供，指他曾向比甘、布拉特奧及數名蓬佩奧的幕僚，索取有關蓬佩奧及其妻子涉公器私用的資料，委員會亦不相信蓬佩奧毫不知情。比甘在信件否認他或任何人曾提供利尼克聲稱的資料，指委員會的結論完全錯誤，沒有任何證據顯示蓬佩奧在辭退利尼克時，必定知悉對方調查他。