新聞背後︰塔爾薩曾爆嚴重種族暴亂　白人燒黑人商店住宅

美國總統特朗普下周恢復拉票，首站選為美國俄克拉荷馬州塔爾薩，被指侮辱受警暴喪生的黑人弗洛伊德。在1921年，當地發生美國史上最嚴重的種族暴亂，白人為了能用極端私刑處罰一位還未被審判有罪的黑人少年，對黑人社區施大規模攻擊。

1921年5月30日，19歲的黑人鞋匠羅蘭（Dick Rowland）進入電梯，到頂層使用種族隔離政策下、該幢樓唯一可用的洗手間，期間遇到17歲的白人電梯值班女人員佩奇（Sarah Page），兩人之間似乎發生了什麼，引得女生尖叫。

當羅蘭走出電梯的時候，一樓服裝店的員工看到黑人走出，頓時誤以為是黑人毆打甚至強姦佩奇，此後她看見佩奇心煩意亂，竟覺得自己的判斷是對的，於是趕忙報警。

遇到黑人犯事，美國警察迅速出動，翌日拘捕羅蘭，佩奇卻表示不會對羅蘭提出任何的指控。不過塔爾薩區的白人未有對這件事情罷休，當地的媒體更炮製出無數條駭人聽聞且未經證實的消息，一時間謠言滿天飛。白人群體感到憤怒，要求警察局交出羅蘭，由他們處以私刑。

1921年6月1日，白人暴徒對富有黑人聚居地格林伍德區發動猛烈攻擊，燒毀無數富有黑人所創辦的企業和商店，同時還不分青紅皂白的射殺格林伍德區的平民。他們甚至出動了十幾架私人飛機，在上空投擲炸彈和燃燒彈。同年6月4日宵禁結束。當地傳媒數據顯示，暴動共造成175人死亡，其中絕大多數為黑人，8624人受傷，1256間住宅被焚毀，1萬人無家可歸。