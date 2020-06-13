英媒：華府擬重新解讀武器管制協定　對外售無人機

美國與多國展開軍備競賽之際，英國傳媒周五（12日）引述消息指，特朗普政府計劃重新解讀冷戰時期與另外34個國家簽訂的導彈技術管制協定（MTCR）內容，讓國防承包商可向多國出售更多美製軍用無人機。美國國務院及白宮均拒絕回應。

報道引述一名美國官員及多名防務行業行政人員指，美國重新解讀1987年簽訂的MTCR後，或繞過它向政局較為不穩的約旦等國出售無人機，亦會容許美軍承包商諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）等公司參與，打破目前由中國及以色列壟斷的市場。

報道續指，商務部及司法部等多個部門上月已同意有關做法，估計國務院最快可於今年夏天對外出售無人機。至於國家安全委員會下周二（16日）將開會審議相關細節，預料會獲得支持。

國防部國防技術安全管理部門負責人格蘭（Heidi Grant）亦拒絕評論，僅稱軍方期望將無人機售予更多國家。她指軍售將增強盟國軍事力量，並取代其他國家：「如果我們不能滿足不斷增長的需求，等於朝自己雙腳開槍。」