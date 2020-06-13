新書指梅拉妮亞延遲入住白宮　迫特朗普改婚前協議

美國傳媒周五（12日）引述一本關於美國第一夫人梅拉妮亞的新書報道，指她2017年延遲搬進白宮，是為了與總統特朗普重新談判婚前協議取得優勢。代表梅拉妮亞的發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）指書中引述錯誤消息來源，又指應把它歸類為小說；而白宮則譴責該書。

《華盛頓郵報》記者喬丹（Mary Jordan）在下周二（16日）出版新書《她的交易藝術：梅拉妮亞不為人知的故事》（The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump，暫譯）提到，梅拉妮亞在特朗普2016年競選總統期間，從媒體中得知丈夫醜聞的新細節，希望能冷靜下來，並修改雙方財務安排。

書中另提及，梅拉妮亞亦希望其兒子巴倫能獲得合法遺產份額，得到與唐納德、伊萬卡及埃里克更平等待遇，而其他可能討論範圍亦包括讓巴倫參與家族企業，以及獲得特朗普部分房產擁有權。特朗普2017年1月正式入主白宮，但梅拉尼婭當時稱要巴倫完成課程，相隔5個月才遷進白宮。