新書指梅拉妮亞延遲入住白宮　迫特朗普改婚前協議

美國傳媒周五(12日)引述一本關於美國第一夫人梅拉妮亞的新書報道,指她2017年延遲搬進白宮,是為了與總統特朗普重新談判婚前協議取得優勢。代表梅拉妮亞的發言人格里沙姆(Stephanie Grisham)指書中引述錯誤消息來源,又指應把它歸類為小說;而白宮則譴責該書。

《華盛頓郵報》記者喬丹(Mary Jordan)在下周二(16日)出版新書《她的交易藝術:梅拉妮亞不為人知的故事》(The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump,暫譯)提到,梅拉妮亞在特朗普2016年競選總統期間,從媒體中得知丈夫醜聞的新細節,希望能冷靜下來,並修改雙方財務安排。

書中另提及,梅拉妮亞亦希望其兒子巴倫能獲得合法遺產份額,得到與唐納德、伊萬卡及埃里克更平等待遇,而其他可能討論範圍亦包括讓巴倫參與家族企業,以及獲得特朗普部分房產擁有權。特朗普2017年1月正式入主白宮,但梅拉尼婭當時稱要巴倫完成課程,相隔5個月才遷進白宮。