拜登副手人選減至6人　不少大熱為黑人

沃倫、蘇珊‧賴斯及哈里斯（左起）是拜登的副手大熱。

美國民主黨總統參選人拜登正物色副手人選，知情人士周五（12日）透露，目前已進入第二輪遴選，候選副手收窄至6名女性，包括麻省參議員沃倫、加州參議員哈里斯及前國家安全顧問蘇珊‧賴斯，不少大熱人選是黑人。

據悉，拜登的副手遴選委員會今年春季已與多名人選對話，完成初步篩選，拜登亦在公開及私人場合與多名獲委員會進一步考慮的人選見面，但未試過一對一會面。委員會現時開始第二階段遴選，已要求相關人士提交財務紀錄、過往的撰文及其他文件。

拜登陣營已把副手競爭者收窄，不排除之後會要求額外人選提交相關文件供參考。知情人士僅說其中3名競爭者是蘇珊‧賴斯、沃倫及哈里斯，沒有透露其他人選。黑人弗洛伊德之死令拜登揀選黑人副手的呼聲日高，消息指競爭者中不少是黑人，包括蘇珊‧賴斯及哈里斯。拜登競選團隊否認收窄了副手選擇。

另一邊廂，總統特朗普將於下周五（19日）到俄克拉何馬州塔爾薩舉行疫情後首場大型競選活動。當日是慶祝黑人奴隸解放的六月節，塔爾薩亦發生過嚴重種族屠殺事件，外界批評特朗普侮辱弗洛伊德。特朗普接受美媒訪問時，否認故意挑選六月節復辦拉票集會，應視其集會為慶祝活動，他說：「選當日並無特別原因，但那是有趣的日子。」