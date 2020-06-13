新冠肺炎：大型聚集播毒風險高　CDC建議戴面罩

美國多地重啟經濟後新冠肺炎確診病例回升，加上近日席捲全國的反警暴示威，增加民眾感染風險，引發第二波疫情的憂慮。疾病控制及預防中心（CDC）周五（12日）公布新防疫指引，指出大型聚集有最高的播毒風險，無法保持社交距離，建議大型活動的員工及參加者戴面部遮掩物。

全美多地爆發大型示威，總統特朗普亦將於下周復辦拉票集會，被問及新指引是否意味CDC認為現時可舉行政治集會，傳染病副主任巴特勒（Jay Butler）稱指引適用於任何聚集，目的是確保民眾安全。他亦警告疫情未過，若確診數字回升，甚至是戲劇性地增加，有可能要再次封城，要交由地方依據傳染情況決定。巴特勒續指，CDC非常關注有第二波爆發的風險，正密切監察情況，要盡可能安全地回復正常生活。

美國過敏與感染疾病中心主管福奇同日表示，大型政治集會會增加傳播新冠病毒的風險。對於特朗普恢復大型拉票活動，福奇說會堅持想法，認為防止傳播病毒最好方式是不要到人多的地方，出街要戴口罩。

特朗普提倡美國要盡快復市，民主黨總統參選人、前副總統拜登周五出席活動時，批評特朗普的抗疫手法「幾乎是犯罪」，警告美國疫情可能反彈。他又指特朗普不斷說復市只是想稱自己令經濟增長及股市上升。