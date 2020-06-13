美媒：逾1300華醫療器材製造商　疑虛報在美代表

美國食品及藥物管理局（FDA）規定所有向美國銷售醫療器材的外國製造商，均需在美國有具真實地址及營運的公司作為代表，以便聯絡及檢查等。《華爾街日報》周五（12日）報道，逾1300間中國的醫療用品製造商，懷疑虛報在美代表。

報道指，涉事中國製造商申報的代表，均是一間位於特拉華州威爾明頓名為CCTC Service Inc.的公司。根據美國政府的公司紀錄數據庫，該公司並不存在。該報記者按地址上門偵查，發現是一間有3間房的磚屋，屋主及租客均稱對CCTC Service Inc.或任何中國公司一無所知。

該報記者發現CCTC Service Inc.與深圳科技公司CCT Testing有關，後者的負責人承認兩者有關，但否認是假公司。

FDA對CCTC Service Inc.不予置評，稱註冊數據庫對公眾是有用的工具，但登記了不代表FDA已獲批准。曾在FDA法律團隊工作的律師樓合夥人波拉德（Vernessa Pollard）則表示，外國製造商未能在FDA數據庫提供正確的代理資訊，是非常嚴重的問題。