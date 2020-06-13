警武力制服原住民片段曝光　杜魯多冀徹查

加拿大艾伯塔省一名原住民今年3月，因為卡車車牌過期被警員截查，期間他拒捕遭警員毆打。他日前入稟控告加拿大皇家騎警，一段事發時的警車行車紀錄儀片段周四（11日）曝光，總理杜魯多翌日指片段令人震驚，必須徹查。

該段長約12分鐘的片段顯示，原住民領袖阿當（Allan Adam）3月10日凌晨2時許，在一間賭場的停車場，於自己的卡車後座位外調校嬰兒座，其妻則坐在駕駛座。期間一輛警車駛近，阿當大感不滿上前叫警員駛開，又以粗言大罵警員監視他一家。

警員要求阿當返回車上，阿當沒理會仍繼續大罵。此時一名警員下車，與阿當隔住卡車理論。阿當盛怒，繞過卡車邊走向警員，邊脫下外套擺出一副戰鬥格。期間阿當的妻子下車勸他，但阿當仍滿腔怒火，之後返回卡車後座。警員嘗試截停他，但阿當不理，其妻站在丈夫與警員間欲調停，期間警員捉住阿當妻子手臂，阿當護妻心切，立即下車喝止警員，警員推開阿當，並一直手按佩槍。

阿當夫婦其後返回車上，其妻打算開車離開。警員立即走到司機位阻止，阿當不滿，從車窗探身出來大罵警員。警員於是上前反手扣住阿當並拘捕他，另一警員亦落車協助同袍，合力將阿當按倒在地上鎖喉制服，並大喝叫他勿拒捕，最後押上警車。此時可見阿當臉上有血，多名途人在旁拍片。片段至此結束。阿當事後被控拒捕及襲警，下月2日提堂。

杜魯多周五早上在每日簡報會上指，看過事發片段感震驚，又指自己與許多人一樣，想知道究竟發生了甚麼事，他希望透明的獨立調查可以找到真相。他並指這不是單一事件，稱不能接受有色人種及原住民在警員在出現時會感到不安全，認為政府必須改變這情況。