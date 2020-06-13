參院跨黨派議員擬提草案　加強FAA監管權力

美國參議院商務委員會兩名跨黨派議員近日提出草案，擬容許聯邦航空局（FAA）在批出新建客機飛行許可時有更大權力，特別是限制及加強管制波音現時自己審批飛行許可的權力，以免重蹈波音737 MAX客機，疑因監管不足接連發生空難的覆轍。

提出草案的是身兼商務委員會主席的共和黨密西西比州參議員威克（Roger Wicker），及民主黨華盛頓州參議員坎特韋爾（Maria Cantwell）。草案建議包括重組代表FAA在波音工作的工程師架構，這些工程師目前由波音委任，涉及測試及核准新飛機設計，草案要求他們日後需由FAA委任及批准。

此外，現時這些工程師由波音管理層監督，並被阻止與FAA的技術人員直接對話；草案要求FAA定期審核這些工程師的表現，及確保他們經常可與FAA的技術顧問溝通。

另外，草案又建議就加強保護安全問題，每年額外撥出1000萬美元（約7800萬港元），讓FAA可聘請專門技術人員。委員會將於周三（15日）舉行聽證會，與FAA局長迪克森商討檢視發出飛機飛行許可事宜，並盼屆時可公布有關草案。