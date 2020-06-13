9旬翁遺逾千棒球卡珍藏　料拍得數百萬美元

美國新澤西州一名9旬老翁生前極愛觀賞棒球賽和收藏棒球卡，他今年3月去世後，家人始發現老翁家中閣樓，竟藏有逾千張罕有的經典棒球明星簽名卡及其他紀念品珍藏，全部保存完好。經專家鑑定後，有望拍得數百萬美元高價。首批650件將於周日（14日）開始網上拍賣。

94歲獨身老翁米喬尼（James Micioni）生前曾任工廠工人及學校清潔工，其親人表示，幼時探訪他時，米喬尼總會贈送一些收藏的棒球卡給他們，但他們一直不知當中不少原來價值不菲 。

家人把米喬尼的藏品交予賓夕凡尼亞州一間拍賣行，經專家鑑定及分出等級後，近日分批於網上拍賣。首批競投藏品中最受矚目的，是一套6張的1933年棒球名宿路夫（Babe Ruth）簽名卡，估計成交價高逾10萬美元（約77萬港元）。

有趣的是，米喬尼從未為卡上簽名花過一分一毫，也不似其他人般排隊要求棒球明星為藏卡簽名，或出錢買有簽名的卡。米喬尼會親自寄出長信給球隊或球星，請對方在卡上簽名，再用隨附的回郵信封寄回給他，最後再把卡以文件夾仔細分類收藏。

拍賣行指出，棒球卡歷經信件往來及年月，但卡片及簽名顏色仍然鮮亮，有些更恍如剛印刷出廠，可見米喬尼的保存工作一絲不苟，實在非常難得。