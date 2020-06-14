美警殺黑人：紐約3男女掟汽油彈　加控7項聯邦罪名

美國紐約三名示威者涉嫌上月向布魯克林區警車掟汽油彈，事後同被司法部控以使用及企圖使用自製燃燒裝置罪名。紐約州森特勒爾艾斯利普聯邦法院大陪審團上周四（11日）向三人加控7項聯邦罪名，全數罪成最高判囚終身監禁。

對於27歲女子沙德爾（Samantha Shader）、31歲女子拉赫曼（Urooj Rahman）及32歲男子馬蒂斯（Colinford Mattis）被加控使用爆炸物、縱火、使用爆炸物犯下重罪、合謀縱火、使用破壞性裝置、民事騷亂及製造或擁有破壞性裝置共7項聯邦罪名，紐約警察察局負責人謝伊（Dermot Shea）表示，疑犯所使用的暴力不僅危及警員，也威脅他人和平示威的憲法權利，控罪反映社會絕不能容忍有關行為。

沙德爾涉嫌5月30日在布魯克林區向一輛載有4名警員的警車掟汽油彈，但汽油彈沒有爆開。她在被捕期間咬傷一名警員，而其21歲妹妹達里安（Darian）亦因試圖阻止警員被捕。至於拉赫曼則涉嫌於同日在同區向一輛沒有載人的警車掟汽油彈，之後登上馬蒂斯的汽車逃走。