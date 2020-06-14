伊朗外長︰特朗普施壓政策已失敗　但連任機會大

美國總統特朗普上任以來，美國與伊朗關係持續緊張。但在美國大選將至之時，伊朗外長扎里夫上周六（13日）卻預計特朗普有大機會連任總統，但又指對方向伊朗「極限施壓」的方針已失敗。伊朗外交部另強調，該國政策不會因選舉等美國內政而受影響。

特朗普上任後退出《伊朗核協議》，伊朗亦相對地減少履行協議承諾，令兩國關係轉差。至今年初，美軍暗殺伊朗軍頭蘇萊曼尼後，美伊戰雲更是一觸即發。但扎里夫上周六受訪時對特朗普的選情態度正面，稱︰「容我作預測，特朗普先生的連任勝算仍是大於50%。當然，他的機會比5個月前縮小了很多。」

扎里夫認為，特朗普有至少30%至35%的鐵票，故勝算不低。不過他也亦稱︰「我認為特朗普不再相信伊朗會崩塌的說法，但他卻一再重複犯錯。似乎華府知道自己犯錯了，卻不知道怎麼改正。」特朗普本月早前曾向伊朗政府喊話，指如果對方以為自己將會輸掉11月的總統選舉，將是大錯特錯。

此外，親伊朗革命衞隊的伊媒同日報道指，該國海事部隊已準備好反制行動，以防華府試圖阻撓前往委內瑞拉的伊朗運油輪。據報，軍方已下令武裝部隊去識別及追蹤進入波斯灣及阿曼灣的美國貨輪。