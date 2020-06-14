瓜伊多拒承認法院委任「假選委會」　尋求延長議長任期

委內瑞拉局勢動盪下，最高法院上周五（12日）以國會未能選出選舉委員會成員為由，自行任命委員會成員。獲美國等西方國家支持的反對派領袖瓜伊多上周六（13日）表明，拒絕承認由親總統馬杜羅的法院委任的「假選委會」，並將尋求延長國會任期至明年1日，繼續出任議長。

委內瑞拉憲法授權國會委任國家選舉委員會，但被指親馬杜羅政府的最高法院宣布國會未能完成任務，自行委任選委會。反對派批評此舉是為了在選舉中舞弊，由瓜伊多及盟友控制的國會亦表明會繼續運作，選出取代違憲選委會的另一委員會。反對派有意杯葛委國年底將舉行的國會選舉，並計劃延長本屆國會任期至明年，容許瓜伊多繼續手握議長一職。

另外，美國司法部去年以洗錢罪起訴一名涉嫌與馬杜羅有聯繫的48歲哥倫比亞男子薩博（Alex Nain Saab），他上周五在非洲國家維德角落網，目前被扣留。美方指控，薩博有份參與馬杜羅的大規模洗錢及貪污行動，包括透過抬價合約、政府匯率、中央配給物資制度牟利。據報，薩博其時正經委國飛機前往伊朗，但在維德角因美國起訴而發出的國際「紅色通報」令而被扣。