傳「特朗普堡」駐美軍談判擱淺　波蘭斥「假新聞」

美國特朗普去年與波蘭總統杜達達成協議，計劃向波蘭派遣1000名美軍，抵禦俄羅斯潛在威脅。英媒日前報道，美波兩國未能就駐軍地點及波蘭應付軍費取得共識，「特朗普堡（Fort Trump）」的談判恐擱淺。波蘭總統幕僚上周五（12日）直指報道為「假新聞」，美國國務院上周六（13日）亦表示兩國磋商仍在繼續。

去年美波領袖會面時，杜達表示有意將美軍駐當地的軍事設施命名為「特朗普堡」，而特朗普則表示新的駐波部隊或由德國調來。英媒上周三（10日）報道，波蘭副外長雅布翁斯基（Pawel Jablonski）表示，兩國尚未就經費、地點、法律權限、駐軍宗旨等達成共識。但波蘭國防部事後否認，稱美波雙方正確認最終細節，談判氣氛良好。

杜達的高級幕僚什切爾斯基（Krzysztof Szczerski）批評上述報道為假新聞；美國駐波蘭大使莫斯巴赫（Georgette Mosbacher）亦在社交網表明，美波磋商仍在軌道上。但英媒上周六報道仍指，相信上周三的報道準確；但未知此後數日間，美波談判是否取得進展。