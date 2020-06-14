奪命撞船3周年　神盾艦完成大修歸隊

美國海軍神盾驅逐艦菲茨杰拉德號2017年在日本水域撞船，事故導致艦上7名船員死亡。事隔接近3年後，該艦正式完成維修及升級工程，上周六（13日）由密西西比州的船廠啟程返回母港，標誌它重新歸隊，可再為太平洋艦隊執行作戰任務。

美軍太平洋艦隊發表聲明，指菲茨杰拉德號離開船廠，前往加州聖迭戈的母港，代表它完成長達超過2年的復修及現代化工程，重新成為海軍其中一個最具作戰能力的平台。該艦維修費高達5.23億美元（約40.7億港元），今年2月起測試艦上系統。

聲明透露菲茨杰拉德號的維修情況，工程主要維修該艦的船體、機械及電力、作戰系統，以及指揮、控制、通訊、電腦及情報能力，包括翻新部分或全部受影響的空間、更換雷達及電子作戰系統等設備，而作戰系統在內多個系統接受現代化升級。

事發2017年6月17日，當時派駐日本的菲茨杰拉德號，在日本橫須賀基地附近水域與一艘商船相撞。軍艦上部結構遭撞擊，不但令雷達及電力系統嚴重損毀，大量海水更湧入艦內的船員艙室，被困的船員遇難身亡；該艦翌年運回密西西比州大修。