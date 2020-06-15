美警殺黑人：報警阻鄰居家中寫口號　女總裁捱轟道歉

美國反種族歧視示威浪潮席捲全國，一名居於三藩市高尚住宅區的菲律賓裔男子亦響應表態，在其住所圍牆上用粉筆寫下「黑人生命很重要」口號。未料，一對夫婦竟上前質疑男子並非該處居民，更就此報警。事件片段曝光後，報警的婦人捱轟後拍片道歉，但她創辦的化妝品牌已遭合作商杯葛。

菲裔男子華尼略（James Juanillo）分享的片中可見，他當時以黃色粉筆在家外的圍牆寫下口號，亞歷山大（Lisa Alexander）及其丈夫則上前質疑華尼略並非住在該處，指控他畫牆屬犯法。華尼略沒有回答，僅向二人表示可以報警。亞歷山大振振有詞表示會有所行動後離開，警員數分鐘後抵達現場，但因為認得華尼略是居民，故未有停留。

華尼略事後上載片段，配文稱︰「一對白人夫婦，因為我這名有色人種在自家牆上用粉筆寫口號，而報警了。」華尼略受訪時指，亞歷山大是因為不相信他居於高尚住宅區，故認定他是在刑事毀壞。他又批評，亞歷山大指控他並非居民時，更謊稱自己認識屋主。

影片在網上瘋傳後，有網民發現該亞歷山大乃化妝品牌LaFace的始創人兼行政總裁。眾怒難犯之下，亞歷山大周日拍片道歉，承認自己多管閒事，對華尼略極不尊重，有意親身道歉。她稱︰「我觀看片段時大感震驚，難以相信自己當時竟然那樣做。」不過，合作商Birchbox上周六（13日）已因其「種族歧視行為」，宣布中斷與LaFace的合作關係。