淘金古鎮垃圾堆藏寶　掘出150年前華工物品

加拿大卑詩省巴克維爾歷史古鎮公園（Barkerville Historic Town and Park）近日維修地下水管，意外發現一個陳年垃圾堆，並從中發掘出150年前大批淘金華人的物品，印證當年約2000名來自廣東的男子離鄉背井，在該小鎮的生活情況。

這批埋藏在鎮內中餐館「代英樓」（Doy Ying Low，音譯）外面的華工物品，包括一些400年歷史的清代古錢、天九牌、中藥瓶、吸食鴉片工具等等，最早可以追溯至1870年帶到當地。發掘出這批古物的女考古學者安斯利（Dawn Ainsley）表示，這次發現還包括一批烤過的豬骨，證實當年這中餐館有自己的燒臘工場，提供燒肉、乳豬等廣東傳統食品。

藏有古物的垃圾堆，是園方最近維修地下水管時由工人首先發現，當時被大量泥漿包裹堵在水渠中。安斯利接報到場小心挖掘，終於有所發現，並在上周日（7日）發表有關的研究結果。在園內扮演當年私塾教師的華裔演員周本（Ben Zhou）得悉這發現，也稱讚安斯利的考古工作有助令更多人了解上世紀初華人在加拿大的生活。

位於溫哥華以北700公里的巴克維爾，是150年前的淘金重鎮，其時人口總數的一半是華工，所以鎮內有中式雜貨店、藥材舖、中式私塾以及中菜館，房屋也別具華人特色。現時巴克維爾已改建成一個供遊人探索歷史的主題公園，有專人扮演當年人物提供解說和仿古餐飲服務。