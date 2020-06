面對抗疫不力及國內反種族歧視示威的亂局,美國總統特朗普腹背受敵。美國傳媒報道,特朗普的姪女將「踩多一腳」,於今年夏天推出新書,揭露自己就是大爆特朗普避稅內情的金手指。這勢令特朗普連任之路有更多變數。

特朗普已離世哥哥小弗雷德特朗普的女兒瑪麗‧特朗普(Mary Trump),計劃推出名為《太多及永不足夠》(Too Much and Never Enough,暫譯)的新書。書中瑪麗‧特朗普提到自己就是向《紐約時報》披露特朗普避稅內情的人,包括提供了特朗普父親弗雷德特朗普的報稅資料及其家族高度機密的財政記錄文件,協助該報披露特朗普從父親的地產王國繼承了相當於現在4億美元(約31億港元)的資金,以及其避稅計劃。

有知情人士指,瑪麗‧特朗普更打算加入更多爆炸性內容,例如特朗普姐姐、退休聯邦法院高級法官巴里譴責特朗普的對話內容。新書將於8月11日推出,而共和黨的全國代表大會將於8月24日舉行,兩者相隔不足2周,未知會否對特朗普選情造成打擊。