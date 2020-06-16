美轟炸機赴波羅的海　俄戰機緊急攔截

美國繼續在歐洲地區向俄羅斯展示軍力，美軍周一（15日）執行長程戰略轟炸機特遣隊任務，派出轟炸機遠赴波羅的海地區，參與北約在區內舉行的聯合演習。俄羅斯國防部發放影片，顯示俄軍戰機攔截美軍轟炸機。

美國空軍表示，兩架B52H戰略轟炸機從北達科他州邁諾特空軍基地出發，前往歐洲及波羅的海地區執行任務，其中一架轟炸機與參與北約「波羅的海地區空中巡邏任務」的英國颱風戰機及法國幻影2000戰機，展開聯合訓練；轟炸機其後飛越愛沙尼亞首都塔林、拉脫維亞首都里加及瓦因德洛島（Vaindloo）的上空。

至於另一架轟炸機，低空飛越位於波羅的海水域一支北約多國艦隊，以支援由美國主導、總共有19個北約成員國及夥伴國參與的「波羅的海地區行動」演習。該演習以海上作戰訓練為主，內容包括防空、反潛作戰、海上攔截、反水雷等。

美軍指在波羅的海地區執行長程戰略轟炸機任務，明確展示美方有能力把威懾力延伸全球，今次參與「波羅的海地區行動」演習，有助加強與北約成員國及夥伴國的關係。今年演習本月7日至16日舉行，動員3000人、30艘軍艦潛艇、30架軍機。