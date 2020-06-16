新冠肺炎：全球確診數破800萬　逾43.5萬人病歿

截至香港時間周二（16日）早上，根據美國約翰斯霍普金斯大學最新數據，全球新冠肺炎確診病例突破800萬宗，逾43.5萬名患者死亡。眾多國家之中，以美國疫情最為嚴峻，當地至今共有超過211萬人染疫，約11.6萬人病死，兩項數字都佔全球總數約26%。

南美洲重災區的巴西確診人數突破88萬、近4.4萬人死亡，僅次於美國。俄羅斯逾53萬人確診，位全球第3；而印度的染疫數字超過33萬，超越英國、西班牙等，位全球第4，亦是疫情最嚴重的亞洲國家。英國有29萬人確診，但死亡個案排全球第3。

另外，世界衞生組織總幹事譚德塞周一在日內瓦舉行記者會，指出在過去兩周，每天新病例的數目超過10萬宗，近75%的近期病例來自10個國家，主要在美洲和南亞。

●全球新冠肺炎確診數增長時序

1月19日：100宗

1月24日：1000宗

2月12日：5萬宗

3月6日：10萬宗

3月18日：20萬宗

3月26日：50萬宗

3月30日：75萬宗

4月3日：100萬宗

4月15日：200萬宗

4月28日：300萬宗

5月9日：400萬宗

5月21日：500萬宗

5月31日：600萬宗

6月8日：700萬宗

6月16日：800萬宗