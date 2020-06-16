拜登5月籌得8080萬美元　參選以來單月最多

美國民主黨的總統候選人拜登民調向好，周一（15日）宣布5月份的競選活動共籌得約8080萬美元（約6.2億港元），打破個人單月籌得的金額紀錄。總統特朗普和共和黨全國委員會（RNC）則未公布5月籌得的金額。

拜登與民主黨全國委員會（DNC）上月共籌得8080萬美元，遠超4月份的6050萬美元（約4.7億港元）。拜登聯同沃倫周一晚亦在一個620人的網上競選籌款活動，籌得600萬美元（約4650萬港元），是迄今籌得最多資金的一次活動。前總統奧巴馬下周將首度陪同拜登，出席網上競選籌款活動。

拜登的競選團隊指，網上捐款人數自2月以來增加兩倍，上月有一半以上是新捐款者，平均捐30美元（約232港元）。拜登寄電郵給支持者致謝，又指特朗普的競選資金大幅縮水。特朗普周日（14日）生日剛籌得1400萬美元（約1.1億港元），並以現金攻勢在全國投放大量廣告，拜登相比下資金顯得緊張。

特朗普周一在Twitter嘲稱拜登「又弱又沒勁」及缺乏領導力，自詡：「我在不到4年時間內做的事比拜登40多年來做的還多，包括為美國黑人做的事情。」另外，100多名自由派人士聯署，促拜登選擇早前退出初選的女參議員沃倫為副手；拜登競選團隊暫未回應。